NASA'nın uydu yarışmasının şampiyonu ve ikincisi Türkiye'den

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin ortaklaşa düzenlediği dünyanın en önemli uydu yarışması CanSat'ta Türk üniversiteleri damgasını vurdu. Teksas'ta düzenlenen yarışmaya California, Arizona State ve Manchester gibi dünyanın çeşitli üniversitelerinin yer aldığı 40 takım katıldı.

Yarışmada İstanbul Teknik Üniversitesi Apis takımı şampiyon olurken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ise ikincilik elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ DAMGA VURDU

Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız olarak düzenlenen CanSat'ta ayrıca, Çankaya Üniversitesi 5, İstanbul Gedik Üniversitesi 7, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 13, Başkent Üniversitesi 14, İstanbul Şehir Üniversitesi 15, Gebze Teknik Üniversitesi 17 ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 18. oldu.

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