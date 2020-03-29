NASA'nın yeni aracı, 11 milyon ismi Mars'a gönderecek

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek. Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

11 MİLYON İSMİ MARS'A GÖNDERECEK

NASA, geçtiğimiz yıl uzaya göndermek üzere 'Adını Mars'a gönder' isimli bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyaya katılan 10 milyon 932 bin 295 kişinin ismi, elektron ışını kullanılarak küçük bir formatta silikon yongalara kazınmış bir şekilde araca monte edildi.

2.5 MİLYON TÜRK VATANDAŞININ DA İSMİ YER ALACAK

NASA'nın düzenlediği Mars kampanyasına en çok katılan ülke Türkiye olmuş ve ülkemizden 2 milyon 528 bin 844 kişi ismini yazdırmıştı.

Fotoğraf: Mars aracının üzerine monte edilen ve katılanların isimlerinin yer aldığı silikon çipler.

Fotoğraf: NASA'nın düzenlediği 'Adını Mars'a gönder' kampanyasına en çok katılan ülkeler.