NASA'nın yeni aracı, zorlu Mars görevine neredeyse hazır

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Mars 2020 isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek. Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Perseverance ismi verilen araç; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

SON PARÇALARI TAKILIYOR

NASA, Mars'a göndereceği aracın son parçalarından birinin kurulumunu ve testini tamamladı. Uyarlanabilir Önbellek Düzeneği'ni aracın gövdesine monte eden bilim insanları, gerekli testleri de başarıyla gerçekleştirdi.

Proje yöneticisi Matt Wallace, ''Son parçaların da eklenmesiyle örnek toplama sistemimizi başarıyla araca kurmuş olduk. Ancak kurulması gereken son ve en önemli bir parça daha var. Aracın Mars'tan aldığı parçaları yerleştirebileceği örnek tüpleri de bir ay içinde monte edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

UYARLANABİLİR ÖNBELLEK DÜZENEĞİ

Araca en son monte edilen Uyarlanabilir Önbellek Düzeneği, robot kol dahil 3 binden fazla parçadan oluşan 7 motorlu bir sistemdir. Bu düzeneğin amacı ise Mars'tan çeşitli örnekleri toplayarak tüplere yerleştirmektir.

NASA, koronavirüs nedeniyle fırlatılma tarihinde herhangi bir ertelemenin olmadığını ve aracın önümüzdeki temmuz ayında kızıl gezegene doğru yola çıkacağını açıkladı.