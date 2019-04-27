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NASA'yı ekleyen hacker: Canım sıkıldı

NASA'yı hackleyen Siber Güvenlik Uzmanı Chris Roberts, can sıkıntısına böyle bir şey yaptığını açıkladı.

AA Özel Haber | 27.04.2019 - 18:13..
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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hackleyen Siber Güvenlik Uzmanı Chris Roberts, "Dijital sistemleri korumak için alınan önlemler sistemlerin hack'lenmesini önleyemez. Hacklenemez denilebilecek bir sistem mevcut değil." dedi.

NASA'yı ve birçok uçak sistemini hackleyen ve uçak hackeri olarak adlandırılan Siber Güvenlik Uzmanı Chris Roberts, Digital Age Summit'te AA muhabirlerinin sorularını cevapladı.

NASA'yı ekleyen hacker: Canım sıkıldı

"CANIM SIKILDI HACKLEDİM"

NASA'yı neden hacklediği sorusunu, "Canım sıkılıyordu" diye cevaplayan Roberts, herhangi dev bir yapının siber açıklarını bulmaktan keyif aldığını söyledi.

NASA'nın sistemindeki iletişim protokollerinin iyileştirilmesi gerektiğini fark ettiğini anlatan Roberts, "Uydu ve kara arasındaki sistemlerin iletişim güvenliğinin iyi bir şekilde şifrelenmediğini tespit ettik. NASA’nın Uluslarası Uzay İstasyonu'nun giriş kontrollerini aşarak sisteme erişim sağlayabildik." ifadelerini kullandı.

Roberts, küresel ulaşım ağı, deniz yolu ağı ve diğer otoritelerin siber güvenlik konusuna ciddiyetle yaklaşmaları gerektiğini belirterek, sistemde "iyi hackerlar" tarafından bulunan açıkların yardım alarak giderilmesi gerektiğini söyledi.

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