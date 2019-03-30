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Nasıl oy kullanacaksınız

Millet, sandık başına giderek yerel yönetimler için gösterilen adaylar arasındaki tercihini yapacak.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 17:11..
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Nasıl oy kullanacaksınız

Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma geçti.

Bu seçimde İP Genel Başkanı Meral Akşener kurulan ittifaktan dolayı kendi partisine oy veremeyecek.

Bu durumda seçmenin de kafası biraz karışık. Bu yüzden oy nasıl kullanılır rehberine göz atın;

KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN

Oy verme günü yanınıza TC. kimlik numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

OY PUSULALARINI ALIP, KABİNE GEÇİN

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp, kapalı bölüme geçin.

OYUNUZU KULLANIN VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUN

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

Oy zarfını sandığa atmayı unutmayın.

İMZANIZI MUTLAKA ATIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına mutlaka imzanızı atın.

31 MART 2019 PAZAR GÜNÜ KULLANILACAK OYLAR

Büyükşehir olan illerde kullanılacak oylar:

Büyükşehir Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti

Büyükşehir olmayan illerde kullanılacak oylar:

İl Genel Meclisi Üyeliği

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti

Köylerde kullanılacak oylar:

İl Genel Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi

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