Nasıl oy kullanacaksınız

Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma geçti.
Bu seçimde İP Genel Başkanı Meral Akşener kurulan ittifaktan dolayı kendi partisine oy veremeyecek.
Bu durumda seçmenin de kafası biraz karışık. Bu yüzden oy nasıl kullanılır rehberine göz atın;
KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN
Oy verme günü yanınıza TC. kimlik numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.
OY PUSULALARINI ALIP, KABİNE GEÇİN
Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp, kapalı bölüme geçin.
OYUNUZU KULLANIN VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUN
Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.
Oy zarfını sandığa atmayı unutmayın.
İMZANIZI MUTLAKA ATIN
Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına mutlaka imzanızı atın.
31 MART 2019 PAZAR GÜNÜ KULLANILACAK OYLAR
Büyükşehir olan illerde kullanılacak oylar:
Büyükşehir Belediye Başkanı
Belediye Başkanı
Belediye Meclisi Üyeliği
Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
Büyükşehir olmayan illerde kullanılacak oylar:
İl Genel Meclisi Üyeliği
Belediye Başkanı
Belediye Meclisi Üyeliği
Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti
Köylerde kullanılacak oylar:
İl Genel Meclisi Üyeliği
Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi