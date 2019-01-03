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Nasır nedir

Nasır; el veya ayak gibi bölgelerde sürtünme, baskı ve basınç gibi nedenlerle oluşur.

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Çeşitli dış etkenlerle meydana gelen nasır; cildin tahriş olması veya yara durumunda ortaya çıkar.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Çeşitli nedenlerle oluşan nasır; aslında tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Ancak bu rahatsızlık ilerlerse süreç çok ağrılı olabilir.

Nasır nedir

İLERLEYEN NASIR YÜRÜMEYİ DAHİ ZORLAŞTIRIR

İleriki boyutlara taşınan bazı ayak nasırları; ayakta durmayı ve yürümeyi dahi engeller.

Nasırdan kurtulmak için sık sık bölge nemlendirilmeli. Eğer ayakta nasır oluştuysa terletmeyen bir çorap giyilmeli. Bunun yanı sıra; kırmızı et, kafein, şeker ve katkılı gıdalardan uzak durulmalı.

Nasır nedir

CERRAHİ YÖNTEME BAŞVURULABİLİR

Uygulanan bazı yöntemler iyi gelmezse, kişi doktora başvurarak cerrahi yöntemle nasrını aldırabilir.

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