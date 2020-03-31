Nasuh tevbesi nedir

Nasuh yapılan hatalardan vazgeçmektir.

Tövbe ise yapılan bir hatanın, davranışın günah olduğunu bilerek veya bilmeyerek yaptıktan sonra vicdan azabıyla Allah'tan en içten dileklerle affedilmeyi ya da bağışlanmayı dilemektir.

Günah, nefsin ve şeytanın insanı aldatması, tövbe ise, iradenin nefse ve şeytana karşı gelmesi demektir.

BİR DAHA AYNI GÜNAHLAR YAPILMAMALIDIR

Yapılan günahlardan samimi ve kalpten tövbe ederek bir daha aynı günahlara düşmemeye gayret edilmesidir. Allah ne olursa olsun günahları affedendir.

Allah’ın merhametinden ve rahmetinden ümit kesmeden tövbe ederek aynı hataları bir daha yapmamak üzere Nasuh Tövbesi edilir.

Hz. Muhammed (sav) nasuh tövbesini; “Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyması, Allah’a tam rücu’ edip, sütün memeye dönmediği gibi, kişinin tekrar günaha dönmemesidir.” şeklinde tanımlamıştır.

SADAKAT VE SAMİMİYET

Görüldüğü gibi nasuh tövbesi içten, samimi ve halisane yapılan bir tövbedir. Dolayısıyla kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah’a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır.