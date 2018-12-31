Natalie Portman: Cinsel bir obje haline getirildim

37 yaşındaki Oscarlı oyuncu Natalie Portman, henüz 13 yaşında başrolünde oynadığı ‘Leon’ (Sevginin Gücü) filmi ile şöhret olmuştu.

"EN BÜYÜK TRAVMAM"

Portman önceki gün çocuk yıldız olmakla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Cinsel bir obje haline getirildiğim için kendimi güvende hissetmiyordum. Erkeklerin bedenimi objeleştirme hakkını kendilerinde bulması beni korkutuyordu. Bu, en büyük travmamdı."

Portman, daha önce ilk hayran mektubunu kendisine tecavüz etmek istediğini söyleyen bir erkekten aldığını söylemişti.