NATO: Azak Denizi'nde gerginlik düşürülmeli

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukraynalı yetkililerle de irtibat içindeyiz. İtidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"LİMANLARA ENGELSİZ ERİŞİM SAĞLANMALI"

Lungescu, NATO'nun Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve karasuları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü bir şekilde desteklediğini anımsatarak, "Rusya'ya, uluslararası hukuk uyarınca Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz erişim sağlaması çağrısını yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

NATO liderlerinin temmuz ayında düzenlenen Brüksel Zirvesi'nde Ukrayna'ya olan desteklerini yinelediklerini aktaran Lungescu, Rusya'nın Kırım, Karadeniz ve Azak Denizi'ni askerileştirme çalışmalarının Ukrayna'nın bağımsızlığını tehdit ettiğini kaydettiklerini hatırlattı.