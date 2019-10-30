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NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

NATO, YPG/PKK destekçisi bir gazeteciyi, resmi Twitter hesabı üzerinden engelledi.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 03:57..
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NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

Türkiye'nin, terör örgütlerine karşı Fırat Nehri'nin doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na karşı, terör örgütü YPG/PKK destekçisi gazeteci birçok gazeteci karalama kampanyası yapıyor ve özellikle sosyal medya üzerinden dünyayıı yanlış bilgilendirerek, manipüle etmeye çalışıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN GAZETECİYE BLOK

Bu gazetecilerden biri olan Tobias Huch, NATO'nun resmi Twitter hesabına erişimi engellendi.

Terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen Huch, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını eleştirdiği sebebiyle NATO'nun resmi twitter hesabı tarafından bloklandığını söyledi.

Twitter üzerinde resmi kurumlara ait hesapların bir kişiyi bloklaması çok nadirdir.

NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

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