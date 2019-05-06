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NATO bugün Türkiye'de toplanıyor

S-400 ve Akdeniz ile ilgili meselelerde Türkiye ile NATO arasında anlaşmazlıklar var.

AA & Ensonhaber | 06.05.2019 - 12:46..
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NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması Kuzey Atlantik Konseyi, Akdeniz Diyaloğu'nun 25'inci yıl dönümü vesilesiyle Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlığında Türkiye'de toplanıyor.

BUGÜN VE YARIN TOPLANTI VAR

 

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün ve yarın yapılacak toplantıya NATO'nun Akdeniz Diyaloğu çerçevesindeki ortakları da katılacak.

NATO bugün Türkiye'de toplanıyor

Toplantı, Akdeniz Diyaloğu'nun 25'inci yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'de yapılacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantıya başkanlık etmesinin yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

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