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NATO dev tatbikata hazırlanıyor

Baltık Denizi'nde yapılacak olan tatbikata 8 bin 600 birlik, 50 gemi ve denizaltı ile 40 uçak katılacak.

AA | 08.06.2019 - 16:38..
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ABD'nin öncülüğünde 9-21 Haziran'da gerçekleşecek tatbikat, yarın Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki Kiel Limanı'nda başlayacak.

TATBİKATTAKİ ÜLKELER

BALTOPS 47'e NATO üyeleri ABD, Türkiye, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra ortak ülkeler İsveç ve Finlandiya katılacak.

NATO dev tatbikata hazırlanıyor

Yaklaşık 8 bin 600 birlik, 50 gemi ve denizaltı ile 40 uçağın katılacağı tatbikatta, deniz mayınları ve denizaltıları imha etmek, hava savunmasını geliştirmek ve düşman gemileri tarafından olası saldırılara karşı askeri talim ve tatbikat yapılacak.

NATO dev tatbikata hazırlanıyor

2014 öncesinde tatbikata katılan Rusya, Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'daki istikrarı bozucu faaliyetleri sürdürmesi nedeniyle tatbikata bu yıl da davet edilmeyecek.

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