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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Çankaya Köşkü'nün balkonunda bir süre sohbet etti.

AA | 06.05.2019 - 17:02..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki basın kapalı kabul, 1 saat sürdü.

Basına kapalı görüşmenin ardından Erdoğan ile Stoltenberg, Köşk'ün balkonunda sohbet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'de

Buradaki sohbetten sonra kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarılarını anlattı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'de

DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE SAVAŞAN TEK ÜLKE

Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik iftira furyası yapıldığı dönemde Suriye sahasında DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan ve bu terör örgütünü hezimete uğratan tek NATO ülkesi biz olduk.

320 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Terörden arındırdığımız güvenli bölgelere 320 bin civarında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü sağladık.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'de


AVRUPA'YI DERİNDEN SARSACAK GÖÇ AKIMI...

Büyük bir insani felaketin eşiğine gelen İdlib'de inisiyatif alarak tekrar sükunetin sağlanmasını temin ettik. Böylece yüz binlerce Suriyeli masumun ölümünü engellediğimiz gibi Avrupa'yı derinden sarsacak bir düzensiz göç akımının da önüne geçtik." şeklinde konuştu.

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