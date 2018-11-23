NATO: Libya'ya yardıma hazırız

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılam MED-Akdeniz Diyalog Forumu'nda konuşan Stoltenberg, "Uzun vadede Irak ve Afganistan'daki tecrübelerimizden aldığımız ders, önceden tedbir almak müdahale etmekten daha iyi. NATO'nun kendi gücü ile müdahale etmesindense ülkelerin kendilerini istikrara kavuşturmalarına müsaade ederek yerel güçleri eğitmek daha iyi." dedi.

"MÜDAHALE DEĞİL, YARDIM ETMEK İSTİYORUZ"

Stoltenberg, Libya'daki krizle ilgili "NATO yardım etmeye hazır ama direkt toprakları üzerine müdahaleyi önlemek istiyor. Bunun için Irak, Afganistan, Libya'ya kendi ülkelerini istikrara kavuşturmalarına müsaade etmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

NATO Güçleri Libya'yı bombalarken..

NATO'NUN LİBYA'YA MÜDAHALESİ

Muammer Kaddafi ve ülkedeki protestocular arasındaki şiddetin artmasının ardından gerçekleşmişti. 17 Mart 2011 tarihli ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı kararının ardından, NATO üyesi birçok ülkeye ait birlikler, Libya üzeriinde çuş yasağı oluşturmuştu. Amaç Libya hükümetinin paralı asker ve silah getirmesini engellemekti. Ancak Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından NATO uçakları, Kaddafi yanlılarına ait hedefleri 9.500 kez bombardımana tutmuştu.