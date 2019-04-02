Nato nedir

İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında soğuk savaş başladı. İki süper gücün karşılıklı olan hamleleri aynı zamanda kendilerine taraftar da topladı.

Amerika, 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü North Atlantic Treaty Organization'u (NATO) kurdu. Kurulma amacı ise Sovyet Rusya'nın komünizm tehlikesiydi.

ORTAK SAVUNMA HAREKATI

Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır. Örgütün beşinci maddesine göre, bir ülkeye yapılan saldırı diğer ülkelere de sayılmış sayılacak.

TÜRKİYE DE ÜYE OLDU

Kore Savaşı'a asker gönderen Türkiye Yunanistan ile birlikte 1952'de Nato'ya üye oldu.

KARŞI HAMLE: VARŞOVA PAKTI

Nato'ya karşı Rusya da Varşova Paktı'nı kurdu. Varşova, sekiz sosyalist ülkenin imzaladığı 'Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması' ile kurulan askeri ve siyasal birlitir.

Antlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB'ydi. Bu pakt daha sonra tarihe karışırken, Nato ise varlığını devam ettirmektedir.



