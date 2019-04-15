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NATO PA toplantısı Türkiye mesajıyla sona erdi

Antalya'da gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin insanlık açısından dünyaya çok büyük bir ders verdiği belirtildi.

AA | 15.04.2019 - 07:57..
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NATO PA toplantısı Türkiye mesajıyla sona erdi

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 12 Nisan'da başlayan ve 29 ülkeden 82 milletvekilinin katıldığı NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, bugünkü oturumlarla sona erdi.

"TOPLANTIDA ÖNEMLİ DERSLER ÇIKARDIK"

NATO PA Başkanı Moon, kapanışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda önemli dersler çıkardıklarını söyledi.

NATO PA toplantısı Türkiye mesajıyla sona erdi

"EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ MÜLTECİLER"

Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha yaşayarak gördüklerini dile getiren Moon, en önemli konunun ise Türkiye'nin, ülkelerindeki savaştan kaçmak zorunda kalan Suriyelilere gösterdiği misafirperverlik olduğunu belirtti.

"İNSANLIK AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK DERS"

Türkiye'nin çok önemli bir görev üstlendiğini anlatan Moon, "Suriyeli mültecilere, zayıf ve zor durumdaki insanlara gösterdiğiniz misafirperverlik, takdir edilecek bir davranış. İnsanlık açısından çok büyük bir ders. Güç sahibi olmayan kişilere nasıl onurlu bir şekilde yaklaşılır, onu gösterdiniz. Bu misafirperverliğiniz için size teşekkür ediyorum." diye konuştu.

NATO PA toplantısı Türkiye mesajıyla sona erdi

"GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDEBİLİRİZ"

Toplantının güzel bir atmosferde geçtiğini söyleyen Moon, zaman zaman hararetli oturumların yapıldığını, bölge açısından önemli konuların tartışıldığını kaydetti.
Geleceğe yönelik önemli kararların irdelendiğini aktaran Moon, "Geleceği beraber inşa edebiliriz." ifadesini kullandı.

NATO PA toplantısı Türkiye mesajıyla sona erdi

HAVUZ SİTEMİ

Öte yandan Moon, bazı katılımcıların oturumlar yerine kaldıkları otelin havuzunda vakit geçirmeyi tercih ettiklerine dikkati çekerek bu kişilere sitem etti.

Toplantı kapsamında kültürel etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Moon, bunun, toplantıya ayrı bir renk kattığını ifade etti.

NATO PA toplantısı Türkiye mesajıyla sona erdi

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