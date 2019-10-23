NATO: Soçi mutabakatı cesaret verici

Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen Suriye mutabakatının ardından NATO da konuyla ilgili açıklama yaptı.

ANLAŞMANIN SONUCUNDAN BAHSETMEK İÇİN ERKEN"

Bir basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Anlaşmanın sonucundan bahsetmek için erken." diyerek konuşmasında başladı.

"ŞİDDETİN AZALDIĞINI GÖRMEK MEMNUNİYET VERİCİ"

Ayrıca Stoltenberg, "Anlaşmadan sonra Suriye'nin kuzeyinde şiddetin azaldığını görmek memnuniyet verici. Bu uzlaşıyı ileri taşıyabiliriz, Suriye'de siyasi çözüme ihtiyaç var." dedi.

"TEHLİKEYE ATMAMAMIZ GEREKİYOR"

Bunun yanı sıra NATO Genel Sekreteri, "DAEŞ ile mücadeledeki kazanımları tehlikeye atmamamız gerekiyor." ifadelerini de kullandı.

Stoltenberg Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki son durumun görüşüleceğine vurgu yaptı.