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NATO: Türkiye'nin S-400 almasına karışamayız

NATO Askeri Komite Başkanı, Türkiye’ye hangi silahı satın alıp almayacağını tavsiye etmenin ittifakın görevi olmadığını söyleyerek S-400 alımına karışamayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 19:22..
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NATO: Türkiye'nin S-400 almasına karışamayız

Türkiye'nin S-400'leri alması yaklaştıkça ABD, Ankara'yı F-35'ler üzerinden tehdit ediyor. Bu hukuksuz ve tehditkar tavır dün Fransa Savunma Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılanırken bugün de NATO'dan benzer bir karşılık geldi.

NATO Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Sir Stuart Peach, Türkiye’ye hangi silahı satın alıp almayacağını tavsiye etmenin ittifakın görevi olmadığını söyledi.

NATO: Türkiye'nin S-400 almasına karışamayız

"SİLAH SEÇİMİ BİZİM İŞİMİZ DEĞİL"

Rusya ile ilişkiler ve S-400 savunma sistemi satın alınmasıyla ilgili soru üzerine Peach, “Bu satın alma ulusal bir konu, silah seçimi tercihi NATO’nun işi değil.” ifadesini kullandı.

“Türkiye çok güçlü ve bağımsız bir müttefik, Türkiye’nin NATO ile dayanışması çok önemli” diyen Peach, “Türkiye, NATO’ya ve ittifakın operasyonlarına önemli katkı yapıyor. Bunun karşılığında NATO da coğrafi açıdan dört yol ağzındaki Türkiye’ye önemli destek veriyor." ifadesini kullandı.

S-400 Hava Savunma Sistemi- VİDEO

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