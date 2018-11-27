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NATO Ukrayna'nın egemenliğini destekliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini belirtti.

AA | 27.11.2018 - 08:55..
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesindeki gelişmelere ilişkin, "NATO, tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor. Rusya'ya, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olağanüstü toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "NATO, tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor. Rusya'ya, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ASKERİ ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin, son derece "ciddi" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Ukrayna gemilerine yönelik askeri kuvvet kullanımının meşru bir açıklaması bulunmamaktadır." diye konuştu.

Dün sabah saatlerinde, Azak Denizi'nde Rus savaş gemileriyle Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş; Rusya'ya ait savaş gemileri, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

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