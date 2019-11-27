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NATO'dan Boeing ile 1 milyar dolarlık anlaşma

NATO, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu modernleştirmek için Boeing International ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

AA | 27.11.2019 - 23:13..
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NATO'dan Boeing ile 1 milyar dolarlık anlaşma

Anlaşma, Belçika'da bulunan Melsbroek Havalimanı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Boeing International'ın Başkanı Michael Arthur'un katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

"AWACS FİLOSUNU MODERNLEŞTİRECEĞİZ"

Burada bir konuşma yapan Stoltenberg, "Boeing ile olan 1 milyar dolarlık anlaşmamız, AWACS filosunu modernleştirerek 2035'e kadar hizmet vermesini sağlayacak. NATO AWACS'ları hava operasyonlarımıza on yıllardır katkı sağlayarak gökyüzündeki gözlerimiz olmuştur." ifadesini kullandı.

NATO'dan Boeing ile 1 milyar dolarlık anlaşma

NATO AWACS'larının 11 Eylül terör saldırılarının ardından ABD'de, daha sonra Afganistan'da ve şimdi de DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na katkı sağladığını anımsatan Stoltenberg, modernleşmenin ittifakın ileri teknolojiye verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Stoltenberg, modernleşmeyle birlikte AWACS'ların daha gelişmiş iletişim ağlarına sahip olacağını, böylelikle ittifakın toplumlar için güvenlik sağlamasına katkı vermeye devam edeceğini vurguladı.

NATO'dan Boeing ile 1 milyar dolarlık anlaşma

"NATO, UYUM SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR"

Boeing International Başkanı Arthur da yeni anlaşmanın NATO'nun transatlantik ittifakı güçlü tutmak için endüstriyle çalışma konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

"NATO uyum sağlamaya devam eden bir ittifak." değerlendirmesinde bulunan Arthur, anlaşmayı 16 NATO müttefikinin fonladığını aktardı.

TÜRKİYE DAHİL 16 ÜLKE FONLUYOR

İlk AWACS'larını 1982'de alan ve halihazırda 14 erken uyarı ve gözlem uçağına sahip olan NATO, mevcut modernleşme kararıyla birlikte filosunu 2035'e kadar kullanmayı planlıyor.

Modernleşme, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 müttefik tarafından fonlanıyor.

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