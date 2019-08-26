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NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

NATO'nun en güçlü orduya sahip ülkelerinin açıklandığı liste, Global Firepower isimli internet sitesinde yayınlandı. Türkiye, sahip olduğu askeri güçle 4. sırada yer aldı.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 11:56..
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Global Firepower tarafından, NATO üyesi ülkelerin ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik seviyeleri, savunma bütçeleri, gibi kriterlerini göz önüne alarak her sene yapılan “en güçlü ordu” sıralaması açıklandı.

Hazırlanan listede, Türkiye'nin askeri gücü ve hem AB üyesi hem de G7 üyesi olan ülkelerin üzerinde yer alması dikkat çekti.

TÜRKİYE 4. SIRADA

NATO'nun en güçlü orduları arasında 4. sırada olan Türkiye; Almanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

İşte yayınlanan listeye göre 2019 yılında NATO’nun en güçlü askeri güçleri:

1. ABD

2. FRANSA

3. İNGİLTERE

4. TÜRKİYE

5. ALMANYA

6. İTALYA

7. İSPANYA

8. KANADA

9. POLONYA

10.YUNANİSTAN

NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

TÜRKİYE'NİN SAVUNMADA YERLİ VE MİLLİ HAMLESİ

Türkiye; MİLGEM projesiyle deniz kuvvetleri için; İHA, SİHA projeleriyle havadan gözetleme ve saldırı için; MPT 55 silahlarıyla askerlerin kullandığı silahlarda yerli ve milli atılımlar yaparak hem donanımlarını yeniliyor hem de teknoloji seviyesini artırıyor.

NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

NATO’nun en güçlü 4. ülkesi Türkiye oldu

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