NATO'nun en güçlü ordu ve donanmaları

Global Firepower'ın verilerine göre; dünyanın ve NATO'nun en güçlü ordularıyla donanmaları belirlendi. Birçok veriyi ele alarak hazırlanan listelerde Türkiye'nin gücü dikkat çekti.

NATO'nun en güçlü orduları arasında Türkiye'nin yeri Avrupa'ya korku saldı. İşte dünyanın en güçlü orduları ve donanmaları:

EN GÜÇLÜ ORDULAR

1- ABD

2- Fransa

3- İngiltere

4 Türkiye

5- Almanya

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI

Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ordular da sıralandı. Listede Türkiye de yer aldı.

Kuzey Kore (967 deniz aracı)

Çin (714 deniz aracı)

ABD (415 deniz aracı)

İran (398 deniz aracı)

Rusya (352 deniz aracı)

Listede 12'nci sırada yer alan Türkiye'nin donanmasında bulunan toplam deniz aracı sayısı ise 194.

2018'İN EN GÜÇLÜLERİ

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Business Insider' isimli internet sitesinin "2018'in en güçlü 15 ordusu listesi"nde de, dünyanın en güçlü orduları sıralanmıştı.

Sıralama yapılırken; mevcut silah çeşitliliği, nüfus sayısı, savunma bütçeleri gibi kriterler göz önüne alındı.

TÜRKİYE, ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTI

İlk üçte Amerika, Rusya ve Çin bulunurken, Türkiye listede 9'uncu sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından gelen ülkelerin başında ise Almanya, İtalya gibi NATO üyesi ülkeler yer aldı.