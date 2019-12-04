taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7384
Euro
6.3611
Altın
1477.22
Borsa
107376.7
Gram Altın
272.763
Bitcoin
41415.14

NATO'nun Londra Deklarasyonu yayınlandı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda, "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

AA | 04.12.2019 - 16:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

NATO'nun Londra Deklarasyonu yayınlandı

Londra'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin sonunda 'Londra Deklarasyonu' adıyla sonuç bildirgesi yayınlandı.

Yayınlanan bildirgeler şu şekilde:

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor"

Londra Deklarasyonu: "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız"

Londra Deklarasyonu: "ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı"

LİTVANYA: TÜRKİYE NATO'NUN BALTIK PLANI'NA ONAY VERDİ

Litvanya Cumhurbaşkanlığı da, "Türkiye NATO'nun Baltık Planı'na onay verdi" açıklaması yaptı.

AYRINTILAR GELECEK...

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

288
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

292
Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

108
Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

92
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

120
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

143
AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

AK Parti ve MHP'nin oyları yükselişte

513
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir