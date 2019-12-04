NATO'nun Londra Deklarasyonu yayınlandı

Londra'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin sonunda 'Londra Deklarasyonu' adıyla sonuç bildirgesi yayınlandı.
Yayınlanan bildirgeler şu şekilde:
NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor"
Londra Deklarasyonu: "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız"
Londra Deklarasyonu: "ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı"
LİTVANYA: TÜRKİYE NATO'NUN BALTIK PLANI'NA ONAY VERDİ
Litvanya Cumhurbaşkanlığı da, "Türkiye NATO'nun Baltık Planı'na onay verdi" açıklaması yaptı.
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