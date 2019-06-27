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NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

NATO üyesi ülkelerin savunmaya harcadıkları paralarda, Yunanistan ABD'nin arkasında 2. sırada yer aldı

AA | 27.06.2019 - 01:09..
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NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları, savunma harcamaları, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması gibi maddeleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geliyor.

Toplantının ana konusu savunma harcamaları olunca ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılatına göre savunmaya harcadıkları tutarların oranı açıklandı.

Açıklanan oranlara göre zirvede ABD yer alıyor. ABD'yi takip eden ülke ise, ekonomik sıkıntılar çeken Yunanistan oldu.

TÜRKİYE 9. SIRADA

2019 yılında Türkiye savunmaya gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,89'unu ayırdı. ABD Başkanı Trump'ın bu konuda sert eleştirilerine hedef olan Almanya GSYİH'sının yüzde 1,36'ünü, Hollanda yüzde 1,35'ini, İtalya ise yüzde 1,22'sini savunmaya harcadı.

EN ÇOK HARCAMA YAPAN İLK 10 ÜLKENİN GSYİH ORANLARI

1. ABD: %3.422. Yunanistan: %2.243. Estonya: %2.134. İngiltere: %2.135. Romanya: %2.046. Polonya: %2.017. Letonya: %2.018. Litvanya: %1.989. Türkiye: %1.9810. Fransa: %1.84

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