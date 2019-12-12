Naz Elmas düğün alışverişinde

Bir yılı aşkın süredir iş insanı Erol Özmandıracı ile birlikte olan ve 15 Aralık'ta gerçekleşecek düğün ile ikinci kez dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Naz Elmas, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

HAMİLE İDDİASI

Sürpriz düğünün perde arkasında Naz Elmas'ın hamile olduğu dedikoduları dolaşırken, soruları cevapsız bırakan güzel oyuncunun aldığı kilolar dikkat çekti. Markalar Sokağı'nda aracını beklediği sırada görüntülenen Naz Elmas, "Düğün için son hazırlıklar" demekle yetindi.

Muhabirlere teşekkür eden Naz Elmas, aracına binerek AVM'den ayrıldı.