Nazım Hikmet; düşüncesiyle, yazdıklarıyla Türkiye'de hala birçok insanı etkilemekte.

Türkiye'den Rusya'ya (Sovyetler Birliği) kaçmak zorunda kalan Nazım, hayatının son günlerini burada geçirdi. Moskova'da vefat eden ünlü şairin mezarı da hala bu şehirdedir.

İLK KEZ YAYINLANAN ANLAR

Görüntülerde Nazım Hikmet', 1962 yılında Sovyetler'de bulunduğu sırada "Mavi Ateşçik" adlı bir televizyon programına konuk oluyor. Orada izleyicilere, yeni oyunun tanıtımını yapıyor.

Nazım Hikmet'in ilk kez yayınlanan görüntüleri VİDEO