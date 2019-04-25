İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi VİDEO

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, toplumda büyük tepki çeken olayla ilgili haberi sunarken kendisini tutamadı.

"ALLAH BELENI VERSİN DEMEK YETMİYOR"

Nazlı Çelik haberin gösterilmesinin ardından, "İnsan şunu izleyince ne diyor biliyor musunuz? En hafif Allah belanı versin diyor, ama yetmiyor. Emnim emniyet teşkilatının değerli mensupları en kısa zamanda yakalayacaktır bu şerefsizi." ifadelerini kullandı.