Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

Darbe girişiminin ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve 3,5 yıldır cezaevinde olan Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı çıktı.
Kararın çıkmasıyla birlikte Nazlı Ilıcak'ın sevenleri soluğu Bakırköy Cezaevi'nin kapısında aldı.
Cezaevinin kapısı aralandı ve Nazlı Ilıcak özgürlüğüne ilk adımı attı.
Ilıcak'ın karşısında onu sık sık eleştiren oğlu Mehmet Ali Ilıcak vardı.
"İÇERİDEKİLERİ ALLAH KURTARSIN"
Sevenleriyle kucaklaşan Nazlı Ilıcak'ın ilk sözleri ise şöyle oldu: "İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen"