Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

Silivri Cezaevi'nden 23.30 sıralarında tahliye olan Ahmet Altan'ın ilk sözleri, "Gökyüzüne bakmayı özledim" oldu.

Beylikdüzü’nde bir halk otobüsünün lastiği patlayınca yolcularını indiren şoför ile parasını alıp gitmek isteyen anne-oğul arasında kavga çıktı.

3 bin 700 kilogramlık kargo malzemesi taşıyan Cygnus aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla vardı.

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Ali Koç, 5 ay önce 'kurgu var' demişti

Fenerbahçe dün yaptığı açıklamayla, "Ligde operasyon var, kurgu var" söylemlerinde bulunananlar için savcılığı göreve davet etti. Ancak 5 ay önce benzer sözleri Ali Koç söylemişti.