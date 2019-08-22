Nebahat Çehre: Beren benim kızım

Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat, sosyal medya hesabından gözleri nemli bir fotoğraf karesi paylaşmıştı. Bu fotoğrafın altına Nebahat Çehre; ‘O gözlerin hiç nemlenmesin’ notunu düşmüştü.

Dün bir AVM'de görüntülenen usta sanatçıya, "Beren Saat ile buluşuyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

"ÜZÜLSÜN İSTEMEM"

Beren Saat'i kızı gibi gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu da şu yanıtı verdi: "Beren benim kızım. Çok sevdiğim bir insan, onun en ufak üzüntüsü beni de üzüyor. Umarım çok mutlu olur. Hakikatten 'gözünde nem' bile olmasın. Şu sıralar çok görüşemiyoruz, aynı kuaföre gidiyoruz, orada karşılaşıyoruz. Görüşelim diye anlaşıyoruz ama işlerin yoğunluğundan dolayı bir türlü ayarlayamıyoruz. Bir dost olarak her zaman Beren’in yanındayım, bir annesi bir ablası gibi…"