taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7653
Euro
6.3973
Altın
1498.03
Borsa
94784.9
Gram Altın
277.754

Nebahat Çehre: Beren benim kızım

Usta oyuncu Nebahat Çehre, Etiler Akmerkez'de objektiflere yansıdı.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 12:44..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat, sosyal medya hesabından gözleri nemli bir fotoğraf karesi paylaşmıştı. Bu fotoğrafın altına Nebahat Çehre; ‘O gözlerin hiç nemlenmesin’ notunu düşmüştü.

Dün bir AVM'de görüntülenen usta sanatçıya, "Beren Saat ile buluşuyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

"ÜZÜLSÜN İSTEMEM"

Beren Saat'i kızı gibi gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu da şu yanıtı verdi: "Beren benim kızım. Çok sevdiğim bir insan, onun en ufak üzüntüsü beni de üzüyor. Umarım çok mutlu olur. Hakikatten 'gözünde nem' bile olmasın. Şu sıralar çok görüşemiyoruz, aynı kuaföre gidiyoruz, orada karşılaşıyoruz. Görüşelim diye anlaşıyoruz ama işlerin yoğunluğundan dolayı bir türlü ayarlayamıyoruz. Bir dost olarak her zaman Beren’in yanındayım, bir annesi bir ablası gibi…"

Nebahat Çehre: Beren benim kızım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

375
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

49
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

52
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

155
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

310
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

262
Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir