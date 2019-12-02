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Nebahat Çehre ve Emel Sayın’dan gençlik sırları

Estetikçileri şaşırtan Nebahat Çehre ve Emel Sayın, nasıl genç kaldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 07:43..
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Nebahat Çehre ve Emel Sayın, gençlik sırları estetikçileri şaşrtmaya devam ediyor. Yıllara meydan okuyan güzeller gençlik sırlarını paylaştı.

75 yaşındaki Nebahat Çehre, katıldığı bir davette “Nasıl oluyor da, böyle genç kalıyorsun?” sorularıyla karşılaştı. Bu yaşına kadar yalnızca bir kez Paris’te yüzünü gerdirdiğini, ona da pişman olduğunu söyleyen Çehre “Annemden kalan öğütleri uyguluyorum” dedi.

Nebahat Çehre ve Emel Sayın’dan gençlik sırları

İşte yıllara meydan okuyan güzellerden altın öğütler...

Nebahat Çehre:

* Hayatımda cilt bakımı yaptırmadım. Ama 15 günde bir hamama gider yüzüme kese yaptırırım.

* Sabah uyandığımda yüzümü yıkar, bir süre kurulamam.

* Aç karnına ılık, limonlu su içerim. 40 dakika hafif egzersiz yaparım.

* Un, tuz, şeker kullanmam.

* Rejim yapmam, az yerim. Uykuma dikkat ederim.

Emel Sayın da güzellik sırlarını 6 maddede sıraladı:

* Alkol, sigara ve güneşten hep uzak durdum.

* Günde 2.5 litre su içiyorum.

* Evde yoğurt, bal, limondan oluşan maske yapıp cildime sürüyorum.

* Her gün 30 dakika yürüyorum.

* Erken yatar, erken kalkarım.

* Organik besleniyorum.

Nebahat Çehre ve Emel Sayın’dan gençlik sırları

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