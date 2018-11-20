Nebahat Çehre: Yılmaz Güney benim okulum, eğitmenim oldu

Nebahat Çehre, önceki gün bir üniversitenin düzenlediği konferansta öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"SİNEMAYI İNANILMAZ CİDDİYE ALAN BİR ADAMDI"

Öğrencilerin "Bize Yılmaz Güney'i anlatır mısınız?" sorusu karşısında duygusal anlar yaşayan Çehre, Güney'in dönemin sinemasını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Çehre, "Yılmaz Güney, benim okulum, eğitmenim oldu. İşin ciddiyetini ve nasıl yapmam gerektiğini öğretti. Sinemayı inanılmaz ciddiye alan bir adamdı. Ülkesini ve insanlarını çok iyi tanımıyordu. Maalesef Türk sinemasının bir eksiği vardı; güzel ve yakışıklılık ön plandaydı. Bunu yendi ve Türk sinemasına büyük ödüller kattı." ifadelerini kullandı.

1966 yılında 'Eşrefpaşalı' filminde Yılmaz Güney, Nebahat Çehre'nin başındaki objeye gerçek silahla ateş etmişti.

Yılmaz Güney ve Nebahat Çehre'nin atış sahnesi VİDEO