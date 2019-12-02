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Necati Şaşmaz'ın boşanma davası devam ediyor

Eşinden gelen evlilik iddialarına Necati Şaşmaz'dan belgeli cevap geldi.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 07:09..
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Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’la boşanma aşamasında olan Nagehan Şaşmaz ortaya ilginç bir iddia attı.

Necati Şaşmaz'ın boşanma davası devam ediyor

Nagehan Şaşmaz, ünlü oyuncunun Amerikalı bir kadınla evli olduğunu söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu iddiaya Necati Şaşmaz’dan belgeli yalanlama geldi.

EVLENİR EVLENMEZ BOŞANDI

Şaşmaz, 2001’de evlendiği Claire B.’den aynı yıl boşandığını gösteren belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

2012 yılında evlenen Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz’ın iki çocukları var. Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019’da karşılıklı boşanma davası açtı.

Necati Şaşmaz'ın boşanma davası devam ediyor

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