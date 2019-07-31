Necatigil’den bir Knut Hamsun çevirisi: Benoni

Knut Pedersen Hamsun, 1890’dan başlayarak dünyanın sayılı romancıları arasına girecek ve Knut Hamsun adını alacaktı. On sekizinde, bir şiir ve hatta “Esrarengiz Adam” adını verdiği küçük bir aşk romanı yazmıştı. Bu roman, gezginlik yıllarında tanıştığı bir kitapçı tarafından bastırıldı da. Bir yıl sonra daha büyük, epik bir eser kaleme aldı. Ibsen’i okumuştu, onun etki ve büyüsü altında bulunuyordu. “Bir Karşılaşma” adındaki bu kitabı da, Bodö’de bir kitapçı yayımladı. İmzasını Knut Pedersen Hamsun diye atmıştı…

(Knut Humson)

GERÇEKTE HAMSUN KİMDİ

Norveç’te dünyaya gelen Knut, ayağında tahta çarıklar, kırda belde sürü güderek zorluklarla geçirdi çocukluğunu. Ailesi, küçük yaşta onu, rahip olan dayısının eğitimine verdi. Ve Knut’un içindeki yalnızlık duygusu, o günden sonra büyüdükçe büyüdü. Yaşadıklarından ilham almayı bunları edebiyat eserine dönüştürmeyi başardı…

(Behçet Necatigil)

BENONI

Benoni, değindiği temalarla yazarın karakteristik özelliklerini yansıtan etkileyici bir eser. Burada, ümitsiz bir aşk hikâyesini, Norveç kırsalıyla, pastoral ayrıntılarla ve tabiat övgüsüyle harmanlıyor Hamsun. Benoni’nin romandaki gelişimine, gözlerimizi aça aça tanıklık ettiğimiz bir Norveç köylüsü ve şansı ona yardım etti. Benoni Hartvigsen, gariban postacı, zengin olunca bile aşkına sahip çıktı; talihinin ona sahip çıktığı gibi aynı…

Kitap hakkında elbette çevirmeni Necatigil’in de yorumu var, şöyle diyor:

“Hamsun, bu büyük romancı 1859’da Norveç’te doğdu. Gezdi, yaşadı, sevdi, yazdı. Hamsun’u çevirmek benim için şiir yazmak gibi bir şey.”

Ayrıca Maksim Gorki ve Hermann Hesse’nin de yorumları, Benoni’yi daha da ilgi çekici kılıyor:

“Çağımızın yazarları arasında, orijinal yaratıcılık yönünden Hamsun’u kenara itebilecek tek bir kişi bile göremiyorum. Üslübu dış görünüşüyle ihtişam ve süsten uzaktır. Güzellik onun sadeliğinde gizlidir... Anlatırken felsefe yapar. Ama onun önceden ne diyeceğini kestirmeye çalışmak boşunadır... Ahlaki bir dogma, sosyal bir hipotez ortaya atmaz. Onun düşünceleri bir ideal kadar hürdür.”

(Maksim Gorki)

“O, ansızın bir uçuruma yuvarlanabilir, bir kavgada ölebilir yahut insanlardan uzak, tenha bir fiyortta boğulabilir veya bir çilingir sofrasında yığılıp kalabilir. Ama öyle ormanlar içinde sessiz, sakin ren geyiklerini seyrederken çıkıp gitmesi dünyadan... Hayır, hayır gönlüm bu sonu Hamsun’a yakıştıramaz.”

(Hermann Hesse)

Benoni

Knut Pedersen Hamsun

Çev.: Behçet Necatigil

Timaş Yay.

S.: 240

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Damla Karakuş

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