İnşaatın başlamamasına sinirlenip kurşun yağdırdı

Maltepe’de inşaat alanına giren silahlı şahıs, "Neden inşaata başlamıyorsunuz?" diyerek, küfür edip etrafa ateş açtı. Defalarca havaya ateş eden şahıs, ardından olay yerinden uzaklaştı.

"NEDEN İNŞAATA BAŞLAMIYORSUNUZ?"

Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanına, saat 10.00 sıralarında silahlı bir şahıs girdi. Kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, inşaatın bekçisi Taner Polat’ın bulunduğu kulübeye yöneldi. Silahlı şahıs "Neden burada inşaata başlamıyorsunuz?" diyerek küfürler savurmaya başladı. Ardından belinden silahını çıkaran şahıs, art arda tetiğe bastı.

10 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Havaya yaklaşık 10 el ateş eden şahıs, daha sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Neden inşaata başlamıyorsunuz dedi kurşun yağdırdı ViDEO









