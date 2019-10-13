Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusunu işgal eden terör örgütü YPG'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı konuşuldu.

Programın konuklarında gazeteci Nedim Şener, sosyal medyadan kendisini Kürt düşmanlığı ile itham eden HDP ve PKK'ya yakınlığı ile bilinen avukat Eren Keskin'e gereken yanıtı verdi:

Avukat Eren Keskin

"SEN NASIL BİR Ş...SİZSİN"

"Sen nasıl bir ş...sizsin ki Eren Keskin, beni Kürt düşmanı ilan edebiliyorsun. Ben masum insanları, belki senin de canını yakacak PKK'lılardan bahsediyorum, Demirtaş soy isimli soytarının çoluk çocuğu katledeceğinden bahsediyorum, sen ban Kürt düşmanı diyorsun, alçak."

Nedim Şener'den canlı yayında PKK sempatizanı avukata ayar