Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

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Ehliyetsiz genç, polisten kaçarken kaza yaptı

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Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

1 Elazığ'da şehit babasının yaptığı kamyonet Hakkari'de 2011 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Raşit Ercan’ın babası İsrafil Ercan, 'Yerli, Milli ve Köylü' ismini verdiği mini bir kamyonet yaptı.

2 Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi Denizli'de takla atarak inşaat alanına uçan otomobilin sürücüsü Gökhan Yerlikaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

3 Öz torunlarına tecavüz eden sapık dedeye 23 yıl hapis Hatay'da 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunan dede, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4 MHP'li başkanın voleybol paylaşımı Bahçeli'yi soruldu Devlet Bahçeli, MHP'li başkanın kadın voleybolcularla ilgili yaptığı paylaşımı terbiyesizlik olarak nitelendirdi.

5 Hasan Mezarcı: Tesettür mecburiyetini kaldırıyorum 2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 'haramı helal kılma yetkisini kullanarak tesettür mecburiyetini kaldırdığını' iddia etti.

6 Esad rejimi, Halep'in batısı ve güneyine saldırdı Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlatıldı.