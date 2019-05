Nefes kesen bilim kurgu roman önerileri

Bilim kurgu, edebiyatın kuşkusuz en ilgi çekici türlerinden biri. İnsan okurken ne çok şeye şaşırıyor, ne çok şeye akıl sır erdiremiyor değil mi? Çünkü geleceğin bilinmezliği konusunda yapabileceğimiz tek şey hayal kurmak. Yıllar öncesinden kurulmuş bu hayaller, bugünün en büyük yol göstericilerden biri. Bunun yanında insan pek çok konuda sorular sorduğunu da fark ediyor. İnsan gerçekten de okurken nefesini tutuyor…

Geçen gün Osmanlıcadan, Türkçeye kazandırılmış “ilk” kabul edilen bilim kurgu eserden bahsetmiştim size; Başka Dünyada Canlı Mahlukat Var Mıdır? Sonra dedim ki, bir de kitap listesi hazırlayayım. Peki siz bilim kurguyu okumayı mı yoksa izlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Daha çok okumayı tercih edenlerdensiniz bu listedeki kitaplar sizin için bir değerlendirme olabilir; bakalım kaç tanesini okudunuz? Ya da yeni başlayacaklara siz neler önerirsiniz? Filmlerden, kitaplara yeni yeni geçiş yapıyorsanız, size 10 kitaplık bir liste hazırladım.

Hadi bakalım, yorumlarda buluşalım…

1984 – GEORGE ORWELL

Günümüzde de çokça popüler olan bir bilim kurgu roman ile başlayalım. 1984, Orwell’in geleceğe ilişkin düşlediği bir kabus senaryosu. Giderek makineleşen bir dünya düzeninde, insanların zihinleri kontrol altına alınırken, bireysellikleri de yavaş yavaş yok ediliyor. Bu romanın en sarsıcı yanı ise, ütopik olmasının yanında aynı zamanda gerçekçi de olması.

Yarını değil, giderek bugünü de aydınlatan 1984 için güncelliğini hiç yitirmeyen bir roman diyebiliriz.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





VAKIF SERİSİ – ISAAC ASIMOV

Isaac Asimov’un en ünlü bilim kurgu serisi Vakıf Serisi, Vakıf (1951), Vakıf ve İmparatorluk (1952), İkinci Vakıf (1953), Erişilmez Vakıf, Vakıf Çökerken (1982), Vakıf ve Dünya (1986), Vakıf Kurulurken (1991) adlarında toplam 7 kitaptan oluşuyor.

Kitabın temelini ise, 30 yıl boyunca bir üçleme olarak kalışına bakılırsa Vakıf, Vakıf ve İmparatorluk ile İkinci Vakıf oluşturuyor. Geri kalan 4 kitap, okur ve yayıncıların baskısıyla çıkmış desek pek de yanlış olmaz. Kitapları sırasıyla okumakta fayda var.

Seri, çökmekte olan Galaktik İmparatorluğu’nu anlatarak başlar. Galaksi döneminde belirli dönüm noktalarından geçildiğinde çok ciddi krizler yaşanacağı, bu krizlerden çıkış için de Vakıf’ın daima tek seçenek olarak kalacağını vurgular. Devamında ise, hikâye şaşırtarak sürükler…

Asimov, 1966’da, Özel Hugo Ödülü’nde bir defaya mahsus verilen “Bütün Zamanların En İyi Serisi” ödülünü, güçlü rakibi Yüzüklerin Efendisi’ne rağmen kazanmıştır…

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

FAHRENHEIT 451 – RAY BRADBURY

Bu kitap, bir bilim kurgu lezzetinin yanında, aynı zamanda uzun süredir tekdüze sürdürdüğümüz yaşam tarzımız konusunda kendimize yönelteceğimiz keskin bir eleştirinin de zeminini hazırlayabilir. Nefesleri en çok da bu yönüyle kesiyor olabilir. Adeta bir kişisel gelişim etkisi de yaratır çünkü.

Guy Montag, tekdüzeleşmiş yaşamından şikayet etmeyen, işini seven bir itfaiyecidir. On yıldır, hiç sorgulamadan kitapları yakmaktadır. 17 yaşında bir genç kızla tanıştığında, ondan öğrendikleriyle pek çok şeyi sorgulamaya başlar. İşini, eşini, yaşamındaki her şeyi bir başka gözle yeniden değerlendirmeye, değişmeye başlar…

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

KARANLIĞIN SOL ELİ – URSULA K. LE GUIN

Bu roman, Kış adlı bir gezegende geçer. Pek çok yanı ile yaşadığımız dünyaya benzemektedir. Tüm sakinlerinin çift cinsiyetli olduğu bu gezegende, en sıcak zamanlar bile neredeyse kutup etkisindedir. Burada kişiler yıl içerisinde değişen hormonal durumlarına göre kadın ya da erkek olabilmekte, çocuk doğurabilmekte, yeri geldiğinde de başka çocukların babası olabilmektedir. Bu durum pek çok duygudaki gerçekliği zamanla silikleştirir.

Bir gün uzaydan gelen bir erkek elçi, bir gezegenler birliğinden bahseder. Kış gezegeninin de katılmasını istemektedirler. Tüm duygular arasındaki ilişkiler ve de çelişkiler, kişilerdeki karşılığını böylece bulacaktır…

Ursula bu roman ile bilim kurgu alanında en önemli iki ödül olan Nebula ve Hugo Ödülleri’ni kazanmıştır...

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

MÜLKSÜZLER – URSULA K. LE GUIN

Listeye Ursula’dan bir kitap daha almadan geçemedim. Bu kitabı Ursula’nın kendi cümleleriyle tanıyalım:

"Romanım Mülksüzler, kendilerine Odocu diyen küçük bir dünya dolusu insanı anlatıyor; Odo romandaki olaylardan kuşaklarca önce yaşamış, bu yüzden olaylara katılmıyor, ya da yalnızca zımnen katılıyor, çünkü bütün olaylar aslında onunla başlamıştı…”

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

CESUR YENİ DÜNYA – ALDOUS HUXLEY

Cesur Yeni Dünya için tanıtım bülteninde şu cümleler yer alıyor: "Cesur Yeni Dünya" bizi "Ford'dan sonra 632 yılına" götürür. Bu dünyanın cesur insanları kapısında "Cemaat, Özdeşlik, İstikrar" yazan Londra Merkez Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi'nde üretilirler. Kadınların döllenmesi yasak ve ayıp olduğu için, "annelik' ve 'babalık' pornografik birer kavram olarak görülür Toplumsal istikrarın temel güvencesi olan şartlandırma hipnopedya -uykuda eğitim- ile sağlanır. Hipnopedya sayesinde herkes mutludur; herkes çalışır ve herkes eğlenir. "Herkes herkes içindir."

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

2001: BİR UZAY EFSANESİ SERİSİ – ARTHUR C. CLARKE

Isaac Asimov ve Robert A. Heinlen ile birlikte bilim kurgunun üç büyük yazarlarından biri olarak kabul edilen Clarke, Bir Uzay Efsanesi’ni, henüz Ay’a ayak basmanın hayal olduğu bir dönemde yazdı.

Güneş sisteminin derinliklerine ilk kez insanlar gönderilmektedir. Ancak bu insanlar hedeflerine ulaşamadan bir şeyler ürkütücü biçimde yoldan çıkmaya başlar. Bu kitap, insanın evrendeki yerini sorgularken, okura da sorgulatıyor…

Bu seri, 2001: Bir Uzay Efsanesi, 2010: Uzay Efsanesi, 2061: Uzay Efsanesi, 3001: Son Efsane adını verdiği 4 kitaptan oluşmaktadır.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





OTOSTOPÇUNUN GALAKSİ REHBERİ – DOUGLAS ADAMS

Otostopçunun Galaksi Rehberi, bir seri; Otostopçunun Galaksi Rehberi, Evrenin Sonundaki Restoran, Hayat, Evren ve Her Şey, Elveda ve Bütün O Balıklar İçin Teşekkürler ile Çoğunlukla Zararsız adında 5 kitaptan oluşuyor.

Eskilerin deyişine göre, eğer berbat bir Perşembe sabahı geçirmişseniz, bu kavramın anlamını bütün boyutlarıyla henüz bilmiyorsunuz demektir. Kahramanımız Arhurt Dent, başka pek çokları gibi bu cümlenin fazla iddialı olduğunu düşünüyordu. Ama o Perşembe sabahı, Yerküre’de yaşayan herkes için berbat bir sabah oldu. Yaşadığı gezegen, aniden yok ediliyordu. Bu serinin hikâyesi işte o Perşembe sabahı başladı...

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ENDER’İN OYUNU – ORSON SCOTT CARD

Ender’in Oyunu, Ender Serisi’nin ilk kitabı! Bu seri bilim kurgu tarihinin en önemli metinlerinden biri olarak kabul ediliyor. 11 yaşındaki bir çocuğun oyunla ölüm arasında gidip gelen hüzünlü hikâyesini, oldukça hüzünlü ve sürükleyici bir şekilde anlatır. “Kimse kendi hayatını kontrol edemez; elinden gelenin en iyisi sana iyi insanlar, sevdiğin insanlar tarafından verilen rolleri yerine getirmeyi sevmek” diyebilen 11 yaşında bir çocuğun dünyayı kurtarışının hikâyesini anlatan bu ilk kitap, tıpkı Ursula’nın Karanlığın Sol Eli gibi, bilim kurgu dalında en önemli iki ödül olan Nebula ve Hugo Ödülleri’ni kazanmıştır. Ayrıca yayımlandığı günden bu yana çoksatanlar listesinde edindiği kalıcı yerden sebep Tüm Zamanların Best Seller’i olarak da anılmaktadır.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





ANDROIDLER ELEKTRİKLİ KOYUN DÜŞLER Mİ? – PHILIP K. DICK

İlk kez 1968’de yayımlanan bu roman, insanlık felsefesini inceler. bir android avcısı Rick Deckard’ın, ikinc bir avcı John Isidore ve isyancı androidlerin peşinden gitmesini anlatır.

Yayımlandığı yıl Nebula Ödülleri’nde adaylık elde eden roman, 1998’de, Locus Poll Ödülleri’nde, 1990’dan önce yayımlanmış En İyi Bilim Kurgu Kitabı seçildi…

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap