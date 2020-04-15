Neglect sendromu nedir

Neglect sendromu (İhmal sendromu), beyin yarımkürelerinden birinin ya da ikisinin hasar görmesi sonucu oluşan çok yönlü bir nörolojik bozukluktur.

Beyin hasarını takiben yaygın bir şekilde görülen bu sendrom, görme veya algı bozukluğuna dayalı olmayan ve hastalarda nesnelerin bir tarafının ihmal etmesiyle gözlemlenen bir sendromdur.

Neglect sendromlularda yaygın olarak gözlenen, tabağın bir tarafını ihmal edip sadece bir tarafından yemek yemektir.

NEGLECT SENDROMU NASIL ORTAYA ÇIKARTILIR?

Öncelikle hastanın hareketleri gözlemlenmelidir. Hasta eğer bu sendroma sahipse sol tarafa asla bakmayabilir, sağ taraftaki nesnelere gösterdiği ilgiyi sol tarafa göstermeyebilir. Ancak tüm hastalarda bu şekilde net bir şekilde belli olmayabilir.

Bazı test örnekleri şunlardır :

Saat çizme : Hastadan saati boş kağıda çizmesi istenir ve eğer ihmal (neglect) varsa kişi saatin bir tarafını boş bırakacaktır.

Çizilen şekli tekrar etme: Boş bir kağıdın bir tarafına çiçek, küp, kare gibi basit çizimler çizilir ve hastadan aynısını yanına çizmesi istenir ve kişi yine bir tarafı yarım şekiller çizecektir.

Çizginin orta noktasını bulma: Boş bir kağıda düz çizgi çizilir ve hastadan orta noktayı seçmesi istenir. Eğer hastanın sol ihmali varsa doğru noktanın biraz sağını işaretleyecektir.

Hastadan birkaç nesneyi söylemesini istemek : Hasta odada görmüş olduğu birkaç nesnenin adını söyler bu şekilde mekansl algılama da test edilmiş olur eğer ihmal varsa hasta zaten bir tarafa hiç bakmayacak ve oradaki nesneleri söyleyemeyecektir.



