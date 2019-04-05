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Nehre düşen vatandaşın imdadına cankurtaran yetişti

Hatay’da, rahatsızlığı dolayısıyla dengesini kaybederek nehre düşen vatandaşı, yoldan geçen eski cankurtaran fark etti.

İHA | 05.04.2019 - 21:05..
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Açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y., rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri’ne düştü. Olayı gören eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.’yi kurtarmaya çalıştı. Nehre düşen M.Y. ve onu kurtarmaya çalışan Feyruz Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Nehre düşen M.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, onu kurtarmaya çalışan Feyruz Accan günün kahramanı oldu.

Nehre düşen vatandaşın imdadına cankurtaran yetişti VİDEO


Nehre düşen vatandaşın imdadına cankurtaran yetişti

Nehre düşen vatandaşın imdadına cankurtaran yetişti

Nehre düşen vatandaşın imdadına cankurtaran yetişti

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