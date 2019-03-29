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Nehre düşen adamın imdadına vatandaşlar koştu

Seyhan Nehri’ne düşen 45 yaşındaki adam vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

İHA | 29.03.2019 - 04:06..
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Adana’da Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana gelen olayda, Seyhan Nehri kıyısında duran 45 yaşındaki Yalçın S. henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Akıntıyla sürüklenen Yalçın S. bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıkları duyan vatandaşlar koşarak nehrin kıyısına geldi.

Nehre düşen adamın imdadına vatandaşlar koştu

POLİS ÇARŞAFLA ISITMAYA ÇALIŞTI

Regülatör Köprü’nün ayaklarına tutunan Yalçın S. akıntıya karşı direndi. Vatandaşlar ise Yalçın S.’ye merdiven uzatarak çıkarttı. Havanın yağmurlu ve soğuk olması nedeniyle donma tehlikesi geçiren Yalçın S.’in kıyafetlerini çıkaran polis, çarşaf ile ısıtmaya çalıştı. Soğuktan titreyen Yalçın S., sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nehre düşen adamın imdadına vatandaşlar koştu

Nehre düşen adamın imdadına vatandaşlar koştu


Nehre düşen adamın imdadına vatandaşlar koştu

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