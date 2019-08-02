Nem bulutları Antalya'yı kapladı

Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Botan Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan yavru köpeği çay kenarında piknik yapan bir vatandaş kurtardı.

Cizre'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen doktor ve 3 hemşir, adreslerinde yakalandı.

Şırnak'ta PKK ile bağlantılı sağlık çalışanlar gözaltında

Gökçeyazı Mahallesin'nde yanan bir otobüste biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresindeki kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirtti.

Kurum: Salda Gölü hep güzel kalacak

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Kredi kartıyla kurban kesimi İstanbul Müftüsü'ne soruldu

Müftü Mehmet Emin Maşalı, "Eğer faiz oluşuyorsa kredi kartıyla kurban kesmek doğru bir yaklaşım değil" dedi.