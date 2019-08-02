Nem bulutları Antalya'yı kapladı

Antalya sıcaklarla boğuşuyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte nem oranı sabah saatlerinde yüzde 71'e ulaştı.
NEM ORANI YÜZDE 81'E KADAR ULAŞTI
Öğlen saatlerinde ise nem oranı yüzde 81'lere kadar ulaştı. Nem bulutlarının teslim aldığı turistik kentte görüş mesafesi düştü.
SİS BULUTLARI KENTİ KAPLADI
Turist kafilelerinin tur güzergahında olan Tünektepe'ye çıkanlar, nem bulutlarını görme imkanı yakaladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sis bulutları arasında kaldı.
ZİYARETÇİLER MANZARAYA HAYRAN KALDI
Bazı binalar ise silüet halinde görüldü. Ara ara dağılan nem bulutlarının arasından Antalya'yı izleme şansı yakalayan turistler manzaraya hayran kaldı.
Konyaaltı sahili ise sıcaktan ve nemden bunalanlarla dolup taştı. Tatilciler gün boyunca denize girip serinledi.