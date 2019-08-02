taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5989
Euro
6.2197
Altın
1437.87
Borsa
100843.4
Gram Altın
258.433

Nem bulutları Antalya'yı kapladı

Antalya'da nem oranının yüzde 80'i bulması nedeniyle kenti nem bulutları sardı.

DHA | 02.08.2019 - 14:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya sıcaklarla boğuşuyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte nem oranı sabah saatlerinde yüzde 71'e ulaştı.

NEM ORANI YÜZDE 81'E KADAR ULAŞTI

Öğlen saatlerinde ise nem oranı yüzde 81'lere kadar ulaştı. Nem bulutlarının teslim aldığı turistik kentte görüş mesafesi düştü.

Nem bulutları Antalya'yı kapladı

SİS BULUTLARI KENTİ KAPLADI

Turist kafilelerinin tur güzergahında olan Tünektepe'ye çıkanlar, nem bulutlarını görme imkanı yakaladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sis bulutları arasında kaldı.

Nem bulutları Antalya'yı kapladı

ZİYARETÇİLER MANZARAYA HAYRAN KALDI

Bazı binalar ise silüet halinde görüldü. Ara ara dağılan nem bulutlarının arasından Antalya'yı izleme şansı yakalayan turistler manzaraya hayran kaldı.

Nem bulutları Antalya'yı kapladı

Konyaaltı sahili ise sıcaktan ve nemden bunalanlarla dolup taştı. Tatilciler gün boyunca denize girip serinledi.

Nem bulutları Antalya'yı kapladı

Nem bulutları Antalya'yı kapladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

90
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

160
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

124
TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

686
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

95
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

76
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir