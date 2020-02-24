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Nemeki: Koronavirüsten kurtulmak için türbelere gitmeyin

Koronavirüs İran'da 50'nin üzerinde can alırken, İran Sağlık Bakanı'ndan türbe uyarısı geldi.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 15:51..
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Dünyayı etkisi altına alan ve Çin'de birçok kişinin yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs, komşu İran'a da  can almaya devam ediyor...

Şu anki ölümler 50'nin üzerini geçerken, vaka sayırları da sürekli artış göstermeye başladı.

Ülke genelinde ise insanlar evlerinden çıkmaya korkarken, devlet tarafından da tedbirler alınmaya çalışıyor.

Nemeki: Koronavirüsten kurtulmak için türbelere gitmeyin

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN TÜRBELERE GİTMEYİN

Ülkede yüzde 90'ı Şii Müslümanı olan halk için  İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'den üzücü bir tedbir geldi.

Bu önerilerden biri de Şiiler için önemli yer tutan türbe ziyaretlerine gidilmemesi...

Sağlık Bakanı Nemeki türbe ziyaretleri için şunları söyledi:

"Kişisel hijyene dikkat edin, türbe ziyaretlerinden kaçının. Türbeleri kapatma işine Molların yanaşmadığı yönünde haberler de var. İnşallah koronavirüsten korunmak için türbelere dua etmeye akın akın insan gitmez."

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