Nemrut Dağı'ndan dönen turistler kaza yaptı: 13 yaralı

San Diego'da bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

ABD'de sinagoga saldırı: Çok sayıda yaralı var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart oy hesabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak seçimde yüzde 44,4'lük oy oranına ulaştıklarını, Cumhur İttifakı olarak da toplamda yüzde 51,7 alarak uyumlu bir sonuç elde ettiklerini belirtti.