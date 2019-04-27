taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

Nemrut Dağı'ndan dönen turistler kaza yaptı: 13 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

AA | 27.04.2019 - 23:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Nemrut Dağı'ndan dönen yerli turistleri taşıyan Kahraman B. yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Kahta-Nemrut kara yolunun Arsemia mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Nemrut Dağı'ndan dönen turistler kaza yaptı: 13 yaralı

YARALANANLARIN İSİMLERİ

Sürücü Kahraman B. ile minibüste bulunan turistler Fatma Sevik, Nadide Tezcan, Şükran Torun, Mustafa Şener, Saadet Çağman, Kıymet Çalışan, Nazmiye Aşar, Zülal Kübra Aşar, Vildan Öztürk, Zümrüt Şanlı, Fevziye Güner Tarımeri ve Filiz Çevik yaralandı.

Nemrut Dağı'ndan dönen turistler kaza yaptı: 13 yaralı

Yaralılar kaza yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin de yardımıyla 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nemrut Dağı'ndan dönen turistler kaza yaptı: 13 yaralı

Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Kahraman B, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Nemrut Dağı'ndan dönen turistler kaza yaptı: 13 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir