Nepal'de sel felaketi: 50 ölü

Nepal perşembe gününden itibaren şiddetli yağış ile boğuşuyor. Şiddetli yağış ise ülkede sel felaketine neden oldu.

50 KİŞİ ÖLDÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması nedeniyle 18’i çocuk olmak üzere 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada 24 kişinin kayıp olduğu, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Sürekli yağış, nehirlerdeki su seviyesinin de yükselmesine neden oldu.

10 BİN EV SELDEN ZARAR GÖRDÜ

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 bin 385 ev selden zarar gördü. Polis, başkent Katmandu'da 185 kişinin, ülke genelinde ise bin 104 kişinin sel sularından kurtarıldığını duyurdu.

YAĞMURLAR 3 GÜN DAHA SÜRECEK

Arama kurtarma çalışmaları için ülke genelinde toplam 27 bin 380 personel görevlendirildi. Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının üç gün daha süreceği bildirildi.