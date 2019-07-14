taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

Nepal'de sel felaketi: 50 ölü

Muson yağmurlarının etkili olduğu Nepal'de sel felaketinde ölenlerin sayısı 50'ye çıktı.

İHA | 14.07.2019 - 14:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Nepal perşembe gününden itibaren şiddetli yağış ile boğuşuyor. Şiddetli yağış ise ülkede sel felaketine neden oldu.

Nepal'de sel felaketi: 50 ölü

50 KİŞİ ÖLDÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması nedeniyle 18’i çocuk olmak üzere 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada 24 kişinin kayıp olduğu, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Sürekli yağış, nehirlerdeki su seviyesinin de yükselmesine neden oldu.

Nepal'de sel felaketi: 50 ölü

10 BİN EV SELDEN ZARAR GÖRDÜ

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 bin 385 ev selden zarar gördü. Polis, başkent Katmandu'da 185 kişinin, ülke genelinde ise bin 104 kişinin sel sularından kurtarıldığını duyurdu.

Nepal'de sel felaketi: 50 ölü

YAĞMURLAR 3 GÜN DAHA SÜRECEK

Arama kurtarma çalışmaları için ülke genelinde toplam 27 bin 380 personel görevlendirildi. Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının üç gün daha süreceği bildirildi.

Nepal'de sel felaketi: 50 ölü

Nepal'de sel felaketi: 50 ölü

Nepal'de sel felaketi: 50 ölü

Nepal'de sel felaketi: 50 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

45
S-400 sevkiyatında üçüncü gün

S-400 sevkiyatında üçüncü gün

224
Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı

Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı

60
Dolandırıcılara 99 bin lira kaptıran profesör

Dolandırıcılara 99 bin lira kaptıran profesör

110
Yurt dışı çıkış harcına zam bu hafta Meclis'te

Yurt dışı çıkış harcına zam bu hafta Meclis'te

160
Yolcu kapma kavgasında şoförler sopalarla birbirine girdi

Yolcu kapma kavgasında şoförler sopalarla birbirine girdi

69
Memurlar zam teklifini bekliyor

Memurlar zam teklifini bekliyor

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir