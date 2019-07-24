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Nepal'de sel felaketi: 98 ölü

Nepal’de iki haftadır etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde, hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e yükseldi.

DHA | 24.07.2019 - 17:09..
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Nepal’de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor.

Son verilen bilgilere göre sayı 98'e çıktı.

35 KİŞİ KAYIP

Nepal İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, etkili olan şiddetli yağış ve meydana gelen selden etkilenenlerin sayısının 35 bin olduğu, şu ana kadar 3 bin 300 kişiden fazla kişiye yardım edildiği, 35 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Nepal'de sel felaketi: 98 ölü

ORDU VE POLİS YARDIM EDİYOR

Ayrıca, Nepal ordusu ve Nepal polisinin, felakete maruz kalan bölgelerde yardım faaliyetlerinde bulunmak ve yüksek riskli alanlarda insanlara destek olmak için görevlendirildiği aktarıldı.

Nepal'de sel felaketi VİDEO

Nepal'de sel felaketi: 98 ölü

Nepal'de sel felaketi: 98 ölü

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