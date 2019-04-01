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Nepal’de şiddetli fırtınada ölü sayısı artıyor

Nepal’in güneyini vuran şiddetli fırtına, 30 kişinin ölümüne neden oldu.

İHA | 01.04.2019 - 14:16..
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Nepal’in güneyini şiddetli fırtına vurdu. Yetkililer, ülkenin Bara ve Parsa bölgelerinde etkili olan fırtınada evlerin yerle bir olduğunu, araçların ve ağaçların devrildiğini ifade etti.

Nepal’de şiddetli fırtınada ölü sayısı artıyor

30 KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Şiddetli fırtınada en az 30 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması amacıyla fırtınanın vurduğu bölgeye, özel kuvvetler gönderildi. Bara bölgesinde bulunan ekipler, bölgeye acil ilk yardım gerektiğini aktardı.

Nepal’de şiddetli fırtınada ölü sayısı artıyor

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Felaketten etkilenen Ram Babu Patel, “Böyle bir şey daha önce görmedim. Rüzgar her şeyi savurdu. Evimi, ailemi alıp götürdü.” ifadelerini kullandı. Fırtına vurduğu sırada evinde akşam yemeği hazırladığını sözlerine ekleyen Patel, “İnanılmaz. Hiçbir şeyimiz kalmadı.” dedi.

Nepal’de şiddetli fırtınada ölü sayısı artıyor

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Prakash Tharu, “Fırtına her şeyi alıp götürdü. Evlerin çatıları yok, ağaçlar yerle bir oldu.” dedi. Nepal Başbakanı Khadga Sharma Oli, yaralılar için her şeyin yapılacağını söyledi.

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