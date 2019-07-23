Nepal'deki toprak kaymasında 8 kişi öldü

Birkaç gündür Nepal'de etkili olan muson yağmurları nedeniyle ülke, zor günler geçiriyor.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Katmandu'nun batısında ise toprak kayması meydana geldi. Hükümet Yöneticisi Yadhunath Poudyal, en az 5 evin muson yağmurlarıyla çamur haline gelen toprağın altında kaldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

2 KİŞİ KAYIP

Köylüler çamurla kaplanan evlerin altından 2 kişiyi kurtarırken, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Katmandu'nun 200 kilometre uzağında yer alan Gulmi bölgesinde bulunan köylere ulaşmak saatler sürerken, bölgede devam eden yağışlar ulaşımı zorlaştırıyor. Muson yağmurları Nepal'de, yaklaşık 90 kişinin ölümüne neden oldu.