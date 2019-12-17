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Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

Nepal’den Ankara'ya çalışmak için gelen 18 yaşındaki kız, patronundan şiddet gördüğü iddiasıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımla sesini duyurmaya çalıştı.

İHA | 17.12.2019 - 06:48..
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Nepalli Sonam Karmu Hyolmo (18), geçen Ağustos ayında avukat G.A.’nin 4 yaşındaki çocuğuna bakmak için ülkesinden Ankara’ya geldi.

ÇOCUK BÜYÜYÜNCE NEPAL'E GÖNDERMEK İSTEDİLER

Aylık 400 euroya anlaşan Hyolmo’nun yaklaşık 1 ay baktığı çocuk anaokuluna başladı. Bunun üzerine aile, Nepalli kadını ülkesine göndermek istedi.

KALABİLMEK İÇİN TEMİZLİK İŞLERİ YAPMAYA BAŞLADI

İddiaya göre Hyolmo da babasının hasta olduğunu ve çalışması gerektiğini söyledi. Aynı evde temizlik işleri yapmaya başlayan Hyolmo, yemek yapmayı öğrenmek için G.A.’nın annesi Y.D.’nin işlettiği özel kız öğrenci yurduna gitti.

Şiddete uğradığını iddia eden Nepalli genç kız sosyal medyadan yardım istedi VİDEO

YAŞADIKLARINI ANLATTIĞI VİDEOYU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Burada evde şiddet gördüğünü ve pasaportuna el konulduğunu iddia eden Hyolmo’yu videoya kaydeden Hindistanlı bir öğrenci, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüler üzerine kız yurduna polis geldi.

YANINDA ÇALIŞTIĞI AVUKATTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İfadesi alınan Hyolmo, yanında çalıştığı avukat G.A.’dan şikayetçi oldu. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken, avukat G.A.’nın da ifadesi alındı. Kız yurdunun sahibi Y.D. ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

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