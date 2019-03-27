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Neptün'ün en büyük uyudusu Triton'da yaşam aranacak

NASA, Neptün'ü daha yakından keşfetmek için göndereceği uzay aracıyla Hem Neptün'ü hem de uydusu Triton'u daha yakıncan izleyecek.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 11:01..
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Neptün'ün en büyük uydusu Triton'u daha yakından incelemek için Neptün'e bir uzay aracı göndermeyi planlıyor.

NASA Laboratuvar temsilcisi, geçen hafta Teksas'ta düzenlenen Ay ve Gezegen Bilimi Konferansında gelecekteki Neptün planlarını açıkladı.

nasa

NASA, 1980'lerde gönderdiği Voyager 2 uzay aracıyla Neptün ve Triton'u çok kısa da olsa görüntülemeyi başarmıştı. Araç, jeolojik olarak güneş sistemimizdeki en aktif uydulardan biri olan Triton'un yüzey sıcaklığını -235 derece olarak ölçmüştü.

Triton'u çekici bir görev hedefi yapan faktörlerden biri de bilim insanlarınının gezegende dev bir okyanusun olabileceğine inanmalarıdır. Triton'un incelenmesi, gezegenlerde ve uydularda sıvı suyun nasıl muhafaza edildiğine dair bilim insanlarına bilgi verebilir.

NASA, şu anda devam eden uzay görevlerinin bitmesinin ardından Neptün ve Triton için de çalışmalara başlayacak.


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