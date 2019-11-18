Neptün'ün uyduları, benzeri görülmemiş bir davranış sergiliyor

Güneş sisteminin uzak gezegenlerinden biri olan Neptün, Güneş'in etrafındaki bir tam dönüşünü 165 yılda tamamlıyor. Gezegenin etrafındaki yörüngede ise, jeolojik olarak aktif olan toplam 14 adet uydu bulunuyor.

Yeni yapılan bir araştırma, Neptün'e en yakın iki uydu Naiad ve Thalassa'nın, benzeri görülmemiş bir yörünge hareketine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu iki uydu, birbirleri etrafında hareket etmesine ve aralarında yalnızca 1.850 kilometre olmasına rağmen asla çarpışmıyor.

En içteki uydu olan Naiad, her 7 satte bir gezegenin etrafında inip çıkan eğik bir yörüngeye sahip. Diğer bir uydu Thalassa ise, 7 saatte bir Neptün'ün etrafındaki düz bir yörüngede yavaş bir şekilde hareket ediyor.

MESAFEYİ KORUYUP ÇARPIŞMIYORLAR

İki uydunun yörüngesine baktığımızda, birbirlerinin etrafında hareket etmek için mükemmel bir şekilde zamanlanmış olduklarını görüyoruz. Uydular, bu karmaşık yörüngeye sahip olmalarına rağmen birbirleriyle olan mesafeyi sürekli koruyor.

İki uydu arasında daha önce böyle bir yörünge türüne rastlamayan bilim insanları, bunun nasıl olabileceği hakkında araştırmalarına devam ediyor.

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